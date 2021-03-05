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أهل العراق للبابا فرنسيس: "أهلًا بالزائر الأبيض"

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تجمع المواطنين العراقيين في أماكن مختلفة للبلاد لاستقبال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رغم الحظر التام الذي فرضته السلطات، والذي يستمر لحين عودة البابا لروما.

ووفق ما ذكرت قناة العراقية فإن المواطنين يقولوا أقدام البابا فرنسيس تطأ أرض العراق، بابا السّلام يحلّ في أرضِنَا، اهلا بالزّائر الأبيض قادم من بعيد ليفي بوعدهِ الموعود، مرددين "جاء إلى بلد عانى من الفساد والاستبداد والظّلم والرّكود ليلقي خطابًا تاريخيًا فريدًا للمسؤولين وأمام كل الحشود ليعطي البركة والدّعم والقوّة لهذا الوطن ليبقى في الصمود. قلوبنا ابتهجت فرحًا لأنك على أرضنا العراقيّة موجود، أيها الزّائر الأبيض تواضعكَ حقيقي ولمسيرتكَ نحن شهود".

وصل البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العراق فى زيارة تستغرق أربعة أيام، في أول زيارة بابوية للبلاد.

واستقبل مئات المواطنين فى العراق البابا فى المطار حاملين أعلام العراق والفاتيكان ترحيبا بزيارة البابا، وحملت الزيارة عبارة "كلنا إخوة" باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة التي تبدأ 5 إلى 8 مارس.

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