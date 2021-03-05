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الإسماعيلي يهاجم دجلة بالقوة الضاربة

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:38 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
محمد زويد
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أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوڤيتش عن تشكيل الفريق الرسمي استعدادًا لمواجهة وادي دجلة بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز. 

و جاء التشكيل  على النحو الآتي :

حراسة المرمى : محمد مجدي

خط الدفاع : حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، مصطفى فارس

خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل

خط الهجوم: محمد الشامي، شيلونجو، فخر الدين، شكري نجيب.

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :

محمد فوزي و كاستيلو و رضوان الشريفي و نادر رمضان و عمر الوحش و محمود دونجا و محمد حسن و آري بابل و أحمد مدبولى.

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