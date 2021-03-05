الإسماعيلي يهاجم دجلة بالقوة الضاربة

أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوڤيتش عن تشكيل الفريق الرسمي استعدادًا لمواجهة وادي دجلة بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.





و جاء التشكيل على النحو الآتي :





حراسة المرمى : محمد مجدي





خط الدفاع : حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، مصطفى فارس





خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل





خط الهجوم: محمد الشامي، شيلونجو، فخر الدين، شكري نجيب.





بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :





محمد فوزي و كاستيلو و رضوان الشريفي و نادر رمضان و عمر الوحش و محمود دونجا و محمد حسن و آري بابل و أحمد مدبولى.



