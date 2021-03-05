Advertisements

شاهد.. لحظة استقبال "العسومي" لرئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وسعادة السفير فهمي فايد عضو المجلس ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وسعادة الأستاذ خالد المحمود عضو المجلس. وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والمجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان المنبثق عنه.

 

من جانبه، أطلع رئيس البرلمان العربي على الدور الذي يقوم به المجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر الفكر المستنير ومكافحة العنصرية والتعصب، مؤكداً على أنه المدخل السليم في محاربة الفكر المتطرف الذي تسعى إلى نشره التنظيمات الإرهابية المتطرفة، كما أثني على رسالة المجلس العالمي للتسامح والسلام .

 

وبدوره، أشاد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بالطفرة الملحوظة في نشاط البرلمان العربي في ظل قيادته الجديدة، مشيداً بالمبادرات العديدة التي أطلقها البرلمان العربي مؤخراً، وخاصة إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، مؤكداً على أن يمثل آلية عربية هامة لتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان في الدول العربية والدفاع عنها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العسومى

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

الأهلي لـ"الفجر": عقوبة كهربا لا علاقة لها برحيله وموسيماني لم يطلب مغادرته

منذ 36 دقيقة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ ساعة و نصف

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ يوم

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الجروان يشيد بجهود الأزهر في نشر السلام والتسامح حول العالم

الجروان يدعو لدعم العمل الدولي المشترك لنشر "التسامح والسلام"

الجروان يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان

المجلس العالمي للتسامح يشارك في المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين

"العالمي للتسامح" يشارك في حوار "المفوضية السامية" للاجئين في جنيف

"العالمي للتسامح والسلام" يشارك في حوار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول "تحديات الحماية"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

01:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات