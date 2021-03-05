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باتشيكو يعدل موعد تدريبات الزمالك قبل لقاء الترجي

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:07 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
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قرر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول، تغيير موعد التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، على ملعب رادس بتونس، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي للرياضي التونسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التغيير أن يخوض الفريق المران في تمام الساعة السادسة مساءاً هو نفس توقيت المباراة غدا السبت، بدلا أن يقام في الرابعة عصرا.

وكان الاجتماع الفني للمباراة، قد أسفر عن ارتداء الزمالك لزيه الرسمي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر. 

 وحضر الاجتماع ممثلا عن الزمالك كلا من أحمد زاهر إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات وغرف الملابس.  

ويتجه لاعبو الزمالك إلى ستاد رادس في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، بدلا من الثالثة، بعدما قرر باتشيكو تغيير موعد المران.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو فرض حظر إعلامي على مران اليوم، حيث طلب من جعاز المرة منع تصوير المران عبر قناة الزمالك.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، غدا السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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