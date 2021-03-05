"رفض استبعاد رشوان من انتخابات الصحفيين".. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

قضت محاكم مجلس الدولة بدرجتيها سواء محكمة القضاء الإداري -أول درجة- والمحكمة الإدارية العليا، في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، كما أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة بعض التقارير الهامة التي توصي بها بالرأي القانوني في عدد من الدعاوي، ورصدت «الفجر» أبرز أحكام مجلس الدولة خلال الأسبوع الماضي فيما يلي:





أولًا: محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى استبعاد ضياء رشوان من انتخابات الصحفيين





قضت محكمة القضاء الإداري، يوم الأربعاء، برفض الدعوي المقامة من كارم يحي إسماعيل الصحفي، والمطالبة باستبعاد ضياء يوسف رشوان نقيب الصحفيين الحالي، من قائمة المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين، علي منصب النقيب والمقرر عقدها في مارس الجاري.





وقال كارم يحيي في دعواه، إن هذا يأتي دفاعًا عن استقلال نقابة الصحفيين المصريين، في مواجهة تضارب المصالح واحترامًا لقرار جمعيتها العمومية رقم 13 في 15 مارس 2019.





ثانيًا.. رفض طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة





قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة من شوقي البربري المحامي بالنقض، وكيلًا عن الصحفي عصام إبراهيم أبو النجا، والتي طالب فيهما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، وكذا وقف انتخابات نقابة الصحفيين لحين الفصل في دعواه.





وقالت الدعوى، إن الطاعن إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباتة في احكام كانت مدرجة عليه.





ثالثًا: "مفوضي الدولة" توصي بإحالة دعوى مرتضى منصور للدستورية.. وإلغاء قرار وقفه 4 سنوات





أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تقريرا قضائيًا أوصت فيه بإحالة الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، والتي طعن فيها على قرار الشباب والرياضة والمتضمن إيقافه 4 سنوات، للمحكمة الدستورية لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وكذا بإلغاء قرارات وزير الشباب والرياضة المتضمنة وقف المعزول.





وغرمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".





رابعًا: عدم قبول دعوى رئيس الزمالك السابق بشأن قرار اللجنة الأولمبية بوقفه





قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القرارات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من ايقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق الى خارج النادي.





خامسًا: رفض دعوى مرتضى منصور على قرار وقف برنامج "الزمالك اليوم"





قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، والذي يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه.





سادسًا: عدم قبول دعوى علاء عبدالفتاح بحمل لاب توب وموبايل بمحبسه





قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتمكينه من اصطحاب كومبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.



