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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أًعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد أرتفاع في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس دافئ علي القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وطقس مائل للدفء علي السواحل الشمالية فيما يكون حار علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة علي معظم محافظات الجمهورية بينما يكون بارد علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
 

كما تكون الرياح نشطة علي مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.
 

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