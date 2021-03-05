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حسب الباركود وتصنيف دولة القدوم.. "توكلنا": تحديد مدة العزل للعائدين من السفر

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن تطبيق توكلنا، أن مدة العزل التي يخضع لها الشخص القادم من خارج المملكة تُحدَّد على حسب لون الباركود الظاهر في التطبيق وتصنيف دولة القدوم، مبينا أن تصنيف الدول متوسطة الخطورة وبائياً أو مرتفعة الخطورة وبائياً يكون من قبل وزارة الصحة.

وكشف التطبيق أن اللون الأزرق يظهر للقادم من دولة ليست ضمن الدول الموبوءة، ويلزمه خلال 8 ساعات من الوصول تحديد مكان السكن حسب تصنيف وزارة الصحة للدولة القادم منها، وتطبيق حجر منزلي في السكن المسجل في «توكلنا» طوال الفترة المحددة (7 أيام)، أو إجراء فحص عبر «توكلنا» بعد 48 ساعة من الوصول وظهور النتيجة سلبية وتحول الحالة الصحية للأخضر.

وأكد تطبيق توكلنا، أنه عند إتمام متطلبات الحجر المنزلي وإكمال المدة (7 أيام) أو ظهور نتيجة فحص سلبية وتحول الحالة الصحية من «قادم من السفر» (باللون الأزرق) إلى «لم تثبت إصابته» (باللون الأخضر) يمكن للقادم من السفر من دولة غير موبوءة الخروج وممارسة الحياة الطبيعية.


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