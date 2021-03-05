محافظ بني سويف: تلقينا 127 ألفا و200 طلب تصالح في مخالفات البناء

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بإن إجمالي طلبات التصالح المقدمة "حتى اليوم" قد بلغ 127ألف و200 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل.



وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021م.



تسهيلات للمواطنين



وجدد محافظ بني سويف، تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.



المراكز التكنولوجية



ووجه محافظ بني سويف، مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.



طلبات التقنين



وفي سياق آخر، ترأس محافظ بني سويف الاجتماع الأخير للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، حيث تمت مناقشة 69 ملف "34 طلب جديد و35 تظلم" وتم قبول تظلم واحد والموافقة على 29 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2303طلب.



اجراءات التصالح



مع اقتراب نهاية مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي أقرها رئيس الوزراء حتى نهاية الشهر الجاري، نرصد لكم الإجراءات المتبعة بعد تقديم المواطنين لطلبات التصالح، وهي كالتالي:



ـ تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده، والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم تلك الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، وقف "نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب، لحين البت فيه".



ـ تراجع الأمانة الفنية للجنة الفنية ملف طلب التصالح، والتأكد من استيفائه لجميع المستندات المطلوبة للتصالح، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، وفي حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لاتجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب على النموذج رقم 4 لاستكمال المستندات.



ـ تفحص اللجنة الفنية الملف، وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من إن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها، وتقنين أوضاعها، مع إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة، والتأكد من تطابق المخالفات مع طلب التصالح، ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية، والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريا.



ـ من حق اللجنة بعد المعاينة والفحص استيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب، حال اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب، ثم تقوم اللجنة بالبت في طلب التصالح، واحتساب قيمة مقابل التصالح، طبقا لسعر المتر المحدد بكل منطقة من قبل اللجان المختصة.

