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قطع المياه السبت القادم عن نبروه لمدة 7 ساعات

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال صيانة على خط مياه الشرب قطر 10 بوصة اسبوستس، بجوار نادي الزراعيين بمدينة نبروه، يوم السبت القادم الموافق 632021، لمدة 7 ساعات.

واوضحت مياه الدقهلية ان انقطاع المياه يأتي ابتداءًا من الساعة 8 صباحًا، وحتي 3 مساءًا، والأمر الذي سيستدعي قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: مدينة نبروه، ونشا، والدروتين، والطيبة.

لذا تهيب الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

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