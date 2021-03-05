قطع المياه السبت القادم عن نبروه لمدة 7 ساعات

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال صيانة على خط مياه الشرب قطر 10 بوصة اسبوستس، بجوار نادي الزراعيين بمدينة نبروه، يوم السبت القادم الموافق 632021، لمدة 7 ساعات.



واوضحت مياه الدقهلية ان انقطاع المياه يأتي ابتداءًا من الساعة 8 صباحًا، وحتي 3 مساءًا، والأمر الذي سيستدعي قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: مدينة نبروه، ونشا، والدروتين، والطيبة.



لذا تهيب الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.