Advertisements

حرس الحدود: إحباط تهريب 1.5 طن من الحشيش المخدر في شرورة بالمملكة

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

صرَّح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع شرورة التابع لمنطقة نجران تمكنت من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المقدم القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في مثل تلك الحالات وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

أخبار تهمك

عودة نجم ريال مدريد إلى التدريبات استعدادًا لمواجهة أتلتيكو

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 19 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لرحلة أوساسونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

01:32 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات