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الأهلي يرتدي الزي الأساسي أمام فيتا كلوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:27 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب، المقرر لها مساء غد السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع من الأهلي، سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وكرم عطا، إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح الدين مدير أمن النادي. 

كما حضر الاجتماع النيجيري علي إبراهيم، المنسق العام، والأوغندي، مايك ليتي المراقب، وإيناس مظهر مسئول الإعلام بالكاف، والدكتور محمد سلطان، المراقب الطبي ومسئولي نادي فيتا كلوب.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر.

ويرتدي فيتا كلوب القميص الأخضر والشورت الأسود ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على وصول الفريقين إلى الملعب قبل ساعة ونصف من بداية المباراة مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وفقا للنظام الطبي المتبع خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة في منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانب الأهلي وفيتا كلوب كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

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