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الزمالك يخوض مرانه الأخير استعداداً لمباراة الترجي التونسي

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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يخوض لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مرانهم اليوم الجمعة، على الملعب الرئيسي لراداس، استعدادا لمباراة الترجي الرياضي التونسي في اللقاء المقرر له غدا السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وتناول لاعبي الزمالك وجبة الافطار في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ثم أدى اللاعبين صلاة الحنعة بفندق الاقامة، حيث قامت الشركة المتعاقد معها الزمالك بتعقيب المكان جيداً.

ويتجه لاعبي الزمالك إلى ستاد رادس الذي يبتعد عن فندق الاقامة بـ٢٥ دقيقة سفر، ومن المقرر أن يستقر باتشيكو عن التشكيل الرسمي  لمواجهة الترجي التونسي.


وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو فرض حظر إعلامي على مران اليوم، حيث طلب من جعاز المرة منع تصوير المران عبر قناة الزمالك.


وفي سياق أخر، تحدث باتشكيو مع لاعبي الفريق، عن أهمية مباراة الترجي، وأن لاعبي الفريق التونسي متحمسين للغاية، لذلك يجب هز شباكهم مبكرا، لعدم تصعيب الامور علينا فيما بعد.


وشهدت الجلسة تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة، وأشرف قاسم المشرف العام، بالاضافة للواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي، وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية.


ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، غدا السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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