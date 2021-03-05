Advertisements

موعد مباراة الإياب بين ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره لايبزج الألماني يوم الأربعاء المقبل ١٠ مارس ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره لايبزج بوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد لايبزج يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD".


يذكر أن مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق ليفربول ضد نظيره لايبزج قد انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل لا شيء.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ يوم

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

كومان يعلن قائمة برشلونة لرحلة أوساسونا

منذ ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 14 ساعة

عودة نجم ريال مدريد إلى التدريبات استعدادًا لمواجهة أتلتيكو

منذ أقل من نصف ساعة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

01:32 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات