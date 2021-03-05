Advertisements
موعد مباراة الإياب بين ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا
الجمعة 05/مارس/2021 - 03:32 م
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره لايبزج الألماني يوم الأربعاء المقبل ١٠ مارس ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره لايبزج بوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد لايبزج يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD".
يذكر أن مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق ليفربول ضد نظيره لايبزج قد انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل لا شيء.
Advertisements