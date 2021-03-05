موعد مباراة الإياب بين ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره لايبزج الألماني يوم الأربعاء المقبل ١٠ مارس ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره لايبزج بوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.









وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد لايبزج يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD".









يذكر أن مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق ليفربول ضد نظيره لايبزج قد انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل لا شيء.