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شركة "يوتيوب" تتحدث عن موعد إعادة حساب ترامب على منصتها

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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تحدثت الرئيسة التنفيذية لشركة "يوتيوب"، عن موعد إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي جرى تعليقه في 13 يناير، لانتهاكه سياسات المنصة ضد التحريض على العنف.

 

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "يوتيوب"، سوزان وجسيكي، في حدث استضافه المجلس الأطلنطي، الخميس، إن "حساب ترامب سيعاد فقط عندما يكون يوتيوب واثقا من انحسار خطر العنف".

 

وأكدت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب، أنه من الصعب تحديد متى يمكن استعادة حساب ترامب، لكنها أضافت أنه سيستمر تعليقه في الوقت الحالي في ضوء المخاوف المستمرة هذا الأسبوع بشأن أعمال عنف جديدة محتملة تستهدف مبنى الكونغرس الأمريكي.

 

وأضافت وجيسكي أن المؤشرات التي سيستخدمها موقع يوتيوب لتقييم مستوى العنف ستشمل تصريحات المسؤولين الحكوميين، ومستوى جاهزية سلطات إنفاذ القانون، وأي خطاب عنيف قد يلاحظه يوتيوب على منصته الخاصة.

 

وقالت سوزان وجيسكي: "من الواضح الآن أنه لا يزال هناك خطر متزايد من اندلاع أعمال عنف".

 

وتم تعليق حساب ترامب في يناير الماضي لانتهاكه سياسات يوتيوب ضد التحريض على العنف، وذلك عقب هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في ذلك الوقت، وقال موقع يوتيوب وقتها إن القيود ستستمر لمدة أسبوع على الأقل، ولكنها ظلت سارية منذ ذلك الحين.

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