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الأهلي يعلن نتيجة المسحة الطبية قبل مواجهة فيتا كلوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:32 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

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