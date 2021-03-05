موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو استعدادًا لـ«فيتا كلوب»

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي لمواجهة فيتا كلوب والذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش.





وتحدث موسيماني مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية خلال محاضرة الفيديو، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب غدا السبت في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.





وتضم مجموعة الأهلي إلى جانب فيتا كلوب كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.