عودة نجم ريال مدريد إلى التدريبات استعدادًا لمواجهة أتلتيكو

عاد كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد للتدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في لقاء الديربي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن موقف كريم بنزيما لا زال محل شك، حيث تدرب بشكل فردي فقط، داخل وخارج الملعب.









وتابعت الصحيفة، أن سيرجيو راموس وإيدين هازارد واصل التدريبات الفردية للتعافي من إصاباتهما، كما تدرب كارفخال في صالة الألعاب الرياضية ولم يخطو على العشب.