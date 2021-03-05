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كهربا يغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:38 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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غاب أكرم توفيق ومحمود عبدالمنعم كهربا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي المقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء غياب كهربا، بسبب العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني وإبعاده عن التدريبات الجماعية، فيما يغيب أكرم توفيق بسبب شكواه من بعض الآلام.

ويواصل المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، مرانه الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب، بدور المجموعات.

ويلتقي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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