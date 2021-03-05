غدًا.. "المحامين" تستقبل طلبات الحصول على البطاقة التموينية بمقر النقابة العامة والفرعيات

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن فتح باب استقبال طلبات المحامين للحصول على البطاقة التموينية، بداية من غد السبت، الموافق ٥ مارس ٢٠٢١، تحت رعاية نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية.





وأوضحت النقابة، أن الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على البطاقة التموينية ستتاح في قاعة الحريات بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، حتى يتمكن محامي القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة من الحصول عليها، وملء البيانات وتسليم الأوراق المطلوبة طبقًا للطلب المرفق.





وعن النقابات الفرعية، أكدت النقابة في إعلانها، أنه قد تم إخطارها جميعًا وتسليمها الاستمارات، حتى يتسنى للسادة المحامين الحصول على الاستمارة وملء البيانات المطلوبة، وتسليمها للمندوب، الذي بدوره يقوم بتسليمها إلى الموظف المختص بالنقابة العامة لمراجعتها وإرسالها للتنفيذ، ثم إرسالها للفرعيات بعد إنهائها في شكل بطاقات ذكية تموينيه، على أن يكون هناك تواصل من جانب النقابة العامة بكل مقدم طلب من الأساتذة المحامين وإخباره بالنتيجة تلفونيًا.





يذكر أن نقيب المحامين، كان قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بالدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، منتصف فبراير الماضي، بشأن إصدار بطاقات التموين الخاصة بالسادة المحامين، وتم خلال الاتصال الاتفاق على إصدار البطاقات للسادة المحامين وفقًا للأسس التالية:





أنه تم مناقشة التقرير الخاص بعدد (830) طلب للسادة المحامين، وتم توضيح جميع الخطوات اللازمة بالتقرير، وهي:





أولًا: بعض السادة المحامين لهم بطاقات تموينية ذكية تصرف خبز وتموين، وهم مقيدين في بطاقة أسرهم ومن حقهم إصدار بطاقات تموينية فصل اجتماعي عن طريقة (البوابة الإلكترونية ـ موقع دعم مصر ـ مكتب التموين التابع له)، وتم إخطاره بالمستندات المطلوبة منهم، وهي ( صورة قسيمة الزواج كمبيوتر ـ صورة الرقم القومي للزوج صور البطاقة التموينية المقيد بها الزوج ـ رقم موبايل المسجل باسم صاحب الطلب).





ثانيًا: بعض السادة المحامين لهم بطاقات تموينية ذكية وتصرف خبز فقط لأنهم ينطبق عليهم محددات العدالة الاجتماعية، وتم الاتفاق مع السيد الأستاذ نقيب المحامين، بأن كل من يتقدم بمستند يفيد لاستحقاقه للدعم التمويني سيتم تفعيل البطاقة التموينية، وتم إخطاره بمحددات العدالة الاجتماعية طبقًا للتوجيه الوزاري (25) لسنة (2019) (مرفق صورة) بعد العرض على معاليكم.





ثالثًا: بعض السادة المحامين ليس لديهم بطاقات تموينية، وغير مقيدين بأي بطاقة تموينية، وتم الاتفاق مع السيد الأستاذ نقيب المحامين بموافاتنا بالمستندات التالية: (صورة الرقم القومي للزوج ـ صورة الرقم القومي للزوجة ـ صورة شهادة ميلاد الأبناء لمن سنتين أو أكثر ـ رقم موبايل صاحب الطلب مسجل باسمه ـ خطاب من النقابة يفيد استحقاق صاحب الطلب الدعم).



