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الرئيس العراقي: نشكر البابا على استجابته لزيارة العراق

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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عبر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، عن شكره للبابا فرنسيس الذي استجاب لزيارة العراق، فيما أكد أن العراقيين يرحبون بهذه الزيارة.

 

واستذكر صالح أمام بابا الفاتيكان موقف جنود عراقيين أعادوا صليب إحدى كنائس الموصل إلى مكانه وتأدية التحية له، بعد تحريرها من تنظيم "داعش" عام 2017.

 

وقال خلال كلمة له بحضور البابا ومسؤولين عراقيين ودبلوماسيين أجانب: "نرحب بقداسة البابا ومن عظيم سعادتنا أن تكون في العراق، مرحبا بكم في أور مدينة النبي إبراهيم".

 

وأضاف: "شكرا جزيلا لاستجابتكم بهذه الزيارة للعراق ".

 

وتابع الرئيس العراقي: "دور البابا في الدعوة للسلام والتأكيد على الحوار موضع اعتزاز، العراقيون يفخرون بأنهم عاشوا في مدن متنوعة الانتماء".

 

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