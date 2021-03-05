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صلاح محسن ينتظم في مران الأهلي

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:42 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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انتظم صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان صلاح محسن غاب عن تدريبات الفريق ومبارياته الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة، أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية الأخيرة.

من ناحية أخرى شارك محمود متولي مدافع الفريق، في التدريبات المقامة على ملعب التتش، ضمن خطة عودته مرة أخرى للملاعب بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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