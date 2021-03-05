عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وأسرته خلال الساعات الماضية.





وكتب فؤاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله دائمًا وأبدًا، إيجابي كورونا وكمان زوجتي وإبني، أدعو الله أن يحفظكم جميعًا".





من ناحية أخرى يخوض الفريق الأول لكرة القدم، مرانه الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.







