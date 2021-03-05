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النيابة تطلب التحريات حول حريق مصنع الكارتون بالعاشر من رمضان

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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طلبت نيابة العاشر من رمضان بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع في مصنع كارتون، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير خبراء الآدلة الجنائية بشأن فحص آثار الحريق وسؤال صاحب المصنع وشهود العيان. 

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة العاشر من رمضان يفيد بنشوب حريق في مصنع كارتون بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. 

انتقلت قوة من الحماية المدنية بالشرقية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية والمقدم شريف عرفة وكيل الحماية وتم الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها. 

وتبين من الفحوصات أن مساحة المصنع حوالي 3 آلاف متر ونشوب الحريق على مساحة 1500 متر ويرجح أن يكون الحريق بسبب مشتعل "عقب سيجارة مشتعل". وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة واستمرت عملية المكافحة والتبريد حوالي نحو 10 ساعات متواصلة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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