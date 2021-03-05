"صحة كفر الشيخ": فحص 22 ألف سيدة ضمن مبادرة « صحة الأم والجنين »

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فحص 22305 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، " للعناية بصحة الأم والجنين " للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.





جاء ذلك منذ انطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى الأن



