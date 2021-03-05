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"صحة كفر الشيخ": فحص 22 ألف سيدة ضمن مبادرة « صحة الأم والجنين »
الجمعة 05/مارس/2021 - 03:55 م
عمرو الشامي
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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فحص 22305 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، " للعناية بصحة الأم والجنين " للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.
جاء ذلك منذ انطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى الأن
وأشارت سلام، إلى أن أعلى عدد من السيدات تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق حيث تم فحص 3236 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3136 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 2889 سيدة تم فحصها.
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