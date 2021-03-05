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موسيالا مستمر مع بايرن ميونخ حتى 2026

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:57 م
موسيالا
موسيالا
وكالات
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وقع لاعب الوسط المهاجم في بايرن ميونخ جمال موسيالا، اليوم الجمعة، على أول عقد احتراف خلال مسيرته مع اللعبة سيستمر بمقتضاه في صفوف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم حتى 2026.

وانضم موسيالا إلى فريق النادي البافاري تحت 17 عاماً في 2019 قادماً من تشيلسي اللندني، وتطور مستواه سريعاً ليحصل على فرصة اللعب في صفوف الفريق الأول كما أنه يتوقع الانضمام للمنتخب الألماني الأول قريباً.

وقال المدير الرياضي في بايرن ميونخ حسن صالح حميديتش، في بيان: "نحن سعداء للغاية بتوقيع جمال عقده الأول وهو عقد طويل الأمد مع بايرن ميونخ".

وأضاف مسؤول النادي: "الآن علينا ضمان تطور مستواه".

وشارك موسيالا حتى الآن في 27 مباراة مع بايرن في جميع المنافسات وفي الأسبوع الماضي أصبح أصغر لاعب سناً في تاريخ النادي يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا عندما أحرز هدفاً خلال الفوز 4-1 على لاتسيو الإيطالي.

وقبل أقل من 10 أيام فقط أعلن موسيالا رغبته في اللعب باسم منتخب ألمانيا مستقبلاً رغم إمكانية اللعب لمنتخب إنجلترا أيضاً.

وقال مدرب ألمانيا يواكيم لوف إنه سيضم موسيالا للفريق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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