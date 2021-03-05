خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

كشف مصدر مطلع داخل فريق الكرة بالمارد الأحمر عن مهاجم الأهلي غدا أمام فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.









وكان الأهلي قد خسر من سيمبا التنزاني بهدف دون رد في الجولة الماضية، في ثاني جولات دور المجموعات بالبطولة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء استقر على الدفع بالنيجيري جونيور أجاي في مركز المهاجم الصريح غدا أمام فيتا كلوب ووضع والتر بواليا على دكة البدلاء.





ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها غدا السبت على استاد القاهرة.