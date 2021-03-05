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سفير الفاتيكان يزور مقابر بني حسن الأثرية بالمنيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبلت منطقة آثار بني حسن بمحافظة المنيا السفير نيكولاس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة والوفد المرافق له من أعضاء السفارة.

وقام سفير الفاتيكان بالقاهرة والوفد بزيارة مقابر حكام الأقليم 16 في عصر الدولة الوسطي ومنها مقبرة خيتي ومقبرة خنوم حتب. وقد أبدى إعجابه بالمناظر والنقوش بهم والتي تحكي الحياة اليومية، كما أعرب عن إعجابه بالمناظر الرياضية المنقوشة علي جدران المقابر.

وخلال الزيارة أشاد سفير الفاتيكان بالقاهرة بتاريخ وحضارة مصر وآثار المنيا وبني حسن ووعد بزيارتها مرة أخرى، كما أشاد بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها وزارة السياحة والآثار في المناطق الاثرية.

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