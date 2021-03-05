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ضياء رشوان للصحفيين: الانتخابات تأتي في وقت صعب.. وأثق في اختياراكم

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:11 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن - تصوير: ياسمين عليوة
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قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمرشح لمقعد نقيب الصحفيين لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي، إن الجمعية العمومية للنقابة دائمًا حاضرة، لتناقش قضاياها، وتختار ممثليها في مجلس النقابة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة سيعرض على الجمعية العمومية مجموعة من مشروعات القرارات، التي أرسلها الزملاء للمجلس، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تأتي في وقت صعب، بالنسبة لما تمر به المهنة والنقابة.

ولفت "رشوان" إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستخاطب مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، لغلق شارع عبدالخالق ثروت أمام النقابة، بداية من تقطاع شارع رمسيس، انتهاءً بتقاطع شارع طلعت حرب، وإقامة سرادق للتصويت واللجان، واعتباره جزءًا من حرم النقابة، وذلك لتخفيف العبء على مبنى النقابة في هذا التوقيت، الذي يشارك فيه آلاف الزملاء.

وأوضح "رشوان" أن اللجنة وضعت في اعتبارها كل ما طرحه المرشحون من اقتراحات حول تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد الانتخابات.

ووجه رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "أثق في قدرتكم على الاختيار، وحفظكم الله جميعًا، حافظوا على بعضكم البعض".

ودعا "رشوان"، الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال المشاركة بالجمعية العمومية، والحرص على ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتطهير الأيدي، وغير ذلك؛ حفاظًا على أرواح بعضنا البعض، متمنيًا أن تنتهي فعاليات الانتخابات، وسط حفاظ تام على صحة الزملاء، ودون خسائر في الأرواح.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بعد أسبوعين، بحضور 25% + 1.

وقال "ميري" إن أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجدول المشتغلين، ممن لهم حق التصويت، يبلغ 8 آلاف و861 زميل.

وتبدأ نقابة الصحفيين، سباق انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، اليوم الجمعة 5 مارس.

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