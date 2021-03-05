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مانشستر يونايتد يرحب بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ألمح إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد الإنجليزي أن التعديلات على دوري أبطال أوروبا تشهد دورا أكبر للأندية في الحوكمة والسيطرة على البطولة.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يناقش التغييرات في نظام دوري أبطال أوروبا بدءا من 2024 مع زيادة عدد المباريات في دور المجموعات بوجود 36 نادي بدلا من 32نادي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وودوارد هو أحد أعضاء اتحاد الأندية الأوروبية الذي يمثل الأندية الكبيرة في اليويفا ويناقش التعديلات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال وودوارد مؤتمرا للمستثمرين عبر الهاتف: "بينما ما زالت هناك العديد من التفاصيل التي يجب حلها، نتطلع إلى التعديلات النهائية من اليويفا ونتوقع أن تشهد مشاركة أكبر للأندية في الحوكمة والسيطرة على البطولات".

وجاءت تلك المفاوضات نتيجة لتجدد الحديث عن إقامة بطولة مستقلة للأندية وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مانشستر يونايتد يلعب دورا في تلك المناقشات ولكن المان يونايتد لم يرد على تلك التقارير وشدد وودوارد على أنه يركز على المفاوضات الرسمية مع اليويفا عن طريق اتحاد الأندية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في حالة انطلاق البطولة المستقلة فإنها ستكون تحت إشراف الأندية بشكل كامل لكن النقاد أوضحوا أن ذلك سيزيد من نفوذ الأندية الكبيرة ويهدد البطولات المحلية مثل الدوري الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن اتحاد الأندية سيعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل وأنه من المتوقع أن يعلن رفضه للتغييرات المقترحة والتي سبق أن شككت بها العديد من الاتحادات منها اتحاد بطولات الدوري الأوروبية.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن مقترحات التغييرات على دوري أبطال أوروبا تشهد ضم كل الأندية في مجموعة واحدة على أن يلعب كل فريق 10 مباريات وستلعب الأندية في النظام الحالي 6 مباريات في دور المجموعات الذي ينقسم إلى 8 مجموعات كل منها من أربعة فرق.

وكشف وودوارد إلى أن النظام الجديد ربما يكون أكثر جاذبية للجماهير وسيسير جنبا إلى جنب مع البطولات المحلية المزدهرة.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن تصريحات وودوارد توحي بترحيب الأندية الكبيرة بمقترحات اليويفا وتراجع الحديث عن إقامة بطولة مستقلة.

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