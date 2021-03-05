عاجل.. "الصحة العالمية" تعلن موعد السيطرة على فيروس كورونا

أعلن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، عن موعد انتهاء جائحة كورونا في العالم.





ووفق صحيفة "دي فيلت" الألمانية قال كلوج خلال إن كورونا سيظل مستمرا في العالم خلال عام 2021، متوقعا أنه ربما ينتهي في بداية عام 2022.





وتابع كلوج أنه على الرغم من بقاء كورونا في عام 2021 إلا أنه سيكون أكثر قابلية للتحكم فيه والسيطرة عليه بفعل البرامج العالمية واللقاحات التي يتم إنتاجها.





وأضاف أن الفيروس لن يختفي من العالم بشكل كامل، ولكن الانتشار الكبير له ربما ينتهي في بداية 2022.





وطالب كلوج الدول الأوروبية بالاتحاد من أجل توزيع اللقاحات بشكل عادل على جميع المناطق خلال حملات التطعيم قائلا: " "لا يمكننا تطعيم المناطق الغنية، بينما لا يجري تطعيم مناطق أخرى".



