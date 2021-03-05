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نشرة حوادث الفجر: صاحب سوبر ماركت يقتل زوجته.. والجيران: "رفضت إعطائه حقوقه الشرعية"
الجمعة 05/مارس/2021 - 04:19 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
جريمة في علم الغيب".. الفجر في مسرح قتل صاحب سوبر ماركت لزوجته والجيران: ' رفضت إعطائه حقوقه الشرعية' فيديو وصور
في مشهد يعيد إلى الأذهان جريمة القتل التي قام بها (شحتة) في فيلم "النوم في العسل"، فوجئ أهالي منطقة عزبة النخل، بأن نقاشا قتل زوجته وسط ظروف غامضة، خاصة وأن السر وراء الجريمة البشعة لا يعرفه أحد سوى الجاني القاتل، والضحية التي لاقت رب كريم، ما أدى إلى انتشار شائعات السبب هو "الحقوق الشرعية" للزوج. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رفض استبعاد رشوان من انتخابات الصحفيين".. حصاد مجلس الدولة في أسبوع
قضت محاكم مجلس الدولة بدرجتيها سواء محكمة القضاء الإداري -أول درجة- والمحكمة الإدارية العليا، في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، كما أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة بعض التقارير الهامة التي توصي بها بالرأي القانوني في عدد من الدعاوي، ورصدت «الفجر» أبرز أحكام مجلس الدولة خلال الأسبوع الماضي فيما يلي: ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
من مكانك إنجز خدماتك.. ننشر خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية الجديدة
حرصت وزارة الداخلية على تطوير بوابتها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواصلة تفعيل الحسابات الرسمية للوزارة على مختلف وسائل التواصل الإجتماعى ليتم من خلالهم نشر الخدمات الإخبارية والخدمية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
كشف تفاصيل هروب طالبتين من منزلهما بالدقهلية
تمكنت مديرية أمن الدقهلية من كشف ما تبلغ للأجهزة الأمنية، من شخصين بغياب نجلتيهما "طالبتان" عن المنزل، ولم يشتبها فى غيابهما جنائيًا. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
جريمة في علم الغيب".. الفجر في مسرح قتل صاحب سوبر ماركت لزوجته والجيران: ' رفضت إعطائه حقوقه الشرعية' فيديو وصور
في مشهد يعيد إلى الأذهان جريمة القتل التي قام بها (شحتة) في فيلم "النوم في العسل"، فوجئ أهالي منطقة عزبة النخل، بأن نقاشا قتل زوجته وسط ظروف غامضة، خاصة وأن السر وراء الجريمة البشعة لا يعرفه أحد سوى الجاني القاتل، والضحية التي لاقت رب كريم، ما أدى إلى انتشار شائعات السبب هو "الحقوق الشرعية" للزوج. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رفض استبعاد رشوان من انتخابات الصحفيين".. حصاد مجلس الدولة في أسبوع
قضت محاكم مجلس الدولة بدرجتيها سواء محكمة القضاء الإداري -أول درجة- والمحكمة الإدارية العليا، في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، كما أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة بعض التقارير الهامة التي توصي بها بالرأي القانوني في عدد من الدعاوي، ورصدت «الفجر» أبرز أحكام مجلس الدولة خلال الأسبوع الماضي فيما يلي: ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
من مكانك إنجز خدماتك.. ننشر خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية الجديدة
حرصت وزارة الداخلية على تطوير بوابتها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواصلة تفعيل الحسابات الرسمية للوزارة على مختلف وسائل التواصل الإجتماعى ليتم من خلالهم نشر الخدمات الإخبارية والخدمية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
كشف تفاصيل هروب طالبتين من منزلهما بالدقهلية
تمكنت مديرية أمن الدقهلية من كشف ما تبلغ للأجهزة الأمنية، من شخصين بغياب نجلتيهما "طالبتان" عن المنزل، ولم يشتبها فى غيابهما جنائيًا. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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