تعرف على أهم القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة آخر ٢٤ ساعة

استفادت عدة قرى من مبادرة حياة كريمة خلال الساعات الأخيرة، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية العمل على تطوير قرى المحافظات من خلال تلك المبادرة.





والمبادرة تسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصري، حسب ما أعلن الدكنور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.





وهناك أكثر من 4500 قرية و189 مركزا في مصر سيستفيدون من مبادرة "حياة كريمة" خلال السنوات القادمة، حسب ما أعلن عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط.





قرية سيدنا هود

وفرت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخدمات في قرية سيدنا هود بمركز الحمام في مطروح، مع أعمال التطوير الشامل، لتحسين حياة المواطنين، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير لقرية سيدنا هود بمركز الحمام في مطروح، رصف طريق مدخل القرية بطول 1،6 كم وترميم ورفع كفاءة مركز شباب العبور بالقرية، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية وتجهيزاتها، وجارٍ دراسة إنشاء شبكة الصرف الصحي، عن طريق خزان تحليل لا هوائي، وإنشاء ملعب خماسي منجل، بدعم من محافظة مطروح لأهالي القرية.





وفي مجال السكن الكريم، تم رفع كفاءة وتطوير 18 منزلًا في قرية سيدنا هود، ضمن أعمال المبادرة، التي عملت على رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة، بدعم من وزارة التضامن، تم الانتهاء من 134 منزلا بالقرى الـ 5 بنسبة 100% ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد.





قرى أبوتيج

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم معاينة المنازل المتهالكة للأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركز أبوتيج من خلال اللجان المشكلة وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي لحصر المنازل المطلوب تأهيلها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، التي تأتي في إطار المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة.





قرية كوم الزهير

كما أن قرية كوم الزهير التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، تستعد لاستقبال مبادرة تطوير القرى الريفية، التي سيتم تنفيذها في 47 قرية بالمركز، ضمن 192 قرية على مستوى المحافظة لتحقيق أحلام الأهالي في توفير الخدمات، من صرف صحي ومركز شباب وردم المصرف وإنشاء مكتب بريد.





قرية الرغامة البلد