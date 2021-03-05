Advertisements

كلوب يكشف سر غضب صلاح بعد تبديله في مباراة تشيلسي

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أشار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إلى تفاصيل حديثه مع محمد صلاح، نجم الريدز بعد واقعة استبداله خلال مباراة تشيلسي، وأن الأمور تسير على ما يرام.

وقالت صحيفة «ليفربول ايكو» حديث كلوب عن صلاح في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فولهام، قائلًا:" أتحدث مع صلاح هكذا هو الحال دائمًا، هل هذا الموقف سببًا لهذا الحديث؟ لست متأكدًا، لم يكن صلاح سعيدًا بسبب إستبداله لأنه مهاجم، لقد أراد البقاء في المباراة، وهذا أمر عادي وكل شئ على ما يرام".

وعن غياب صلاح عن التسجيل الفترة الماضية، أجاب:" علينا جميعًا أن نتطور بكل تأكيد، لا يزال محمد صلاح هدافًا رائعًا، والجميع يعلم أنه كان بإمكانه تسجيل المزيد، هذه ليست مشكلة ولكن بشكل عام علينا أن نتحسن، هل ليس بمقدوري إستبدال لاعب لأنني أعتقد أنه سيكون هناك قصصًا حول هذا الموضوع؟".

وتابع:" نتخذ تلك القرارت في وقتها، ثم علينا شرحها فيما بعد والجميع يكتب عنها قصصًا، أتخذ القرارات ويتقبلها اللاعبون، نعلم جميعًا أننا وصلنا للقمة معًا، هذه هى أفكارنا".

وأضاف:" أعتقد أنه يواجه ضغوطات أن يصبح هدافًا للمسابقة، لقد كان رائعًا مرة أخرى، كان بإمكاني تغيير لاعبين آخرين الليلة الماضية، ولكن بدى أن صلاح يشعر بالحدة، ربما رأى الأمر مختلفًا، ولكن لا بأس".

وقام  كلوب باستبدال صلاح خلال خسارة ليفربول بهدف نظيف على ملعبه أمام تشيلسي، وبدت علامات الغضب وعدم الرضا على وجه صلاح عقب استبداله، ويحتل صلاح صدارة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، ليشتعل صراع الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في موسمه الحالي 2020/2021.

أخبار تهمك

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عودة نجم ريال مدريد إلى التدريبات استعدادًا لمواجهة أتلتيكو

منذ ساعة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ يوم

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

شاكيري: كلوب لم يكن حادا معي بسبب صلاح

كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح.. وتكتيكه أمام نيوكاسل

بعد اقتراب لاعب إسرائيلي من ليفربول.. مدرب المنتخب السابق: "حاجة متخصش صلاح"

مانشستر سيتي "طمعان" في تشيلسي لمواصلة مطاردة ليفربول على الصدارة

أول تعليق من كلوب على صاروخ صلاح في شباك تشيلسي

يورجن كلوب يضع شرطا وحيدا لفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:46 م

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

01:32 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات