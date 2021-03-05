كلوب يكشف سر غضب صلاح بعد تبديله في مباراة تشيلسي

أشار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إلى تفاصيل حديثه مع محمد صلاح، نجم الريدز بعد واقعة استبداله خلال مباراة تشيلسي، وأن الأمور تسير على ما يرام.





وقالت صحيفة «ليفربول ايكو» حديث كلوب عن صلاح في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فولهام، قائلًا:" أتحدث مع صلاح هكذا هو الحال دائمًا، هل هذا الموقف سببًا لهذا الحديث؟ لست متأكدًا، لم يكن صلاح سعيدًا بسبب إستبداله لأنه مهاجم، لقد أراد البقاء في المباراة، وهذا أمر عادي وكل شئ على ما يرام".





وعن غياب صلاح عن التسجيل الفترة الماضية، أجاب:" علينا جميعًا أن نتطور بكل تأكيد، لا يزال محمد صلاح هدافًا رائعًا، والجميع يعلم أنه كان بإمكانه تسجيل المزيد، هذه ليست مشكلة ولكن بشكل عام علينا أن نتحسن، هل ليس بمقدوري إستبدال لاعب لأنني أعتقد أنه سيكون هناك قصصًا حول هذا الموضوع؟".





وتابع:" نتخذ تلك القرارت في وقتها، ثم علينا شرحها فيما بعد والجميع يكتب عنها قصصًا، أتخذ القرارات ويتقبلها اللاعبون، نعلم جميعًا أننا وصلنا للقمة معًا، هذه هى أفكارنا".





وأضاف:" أعتقد أنه يواجه ضغوطات أن يصبح هدافًا للمسابقة، لقد كان رائعًا مرة أخرى، كان بإمكاني تغيير لاعبين آخرين الليلة الماضية، ولكن بدى أن صلاح يشعر بالحدة، ربما رأى الأمر مختلفًا، ولكن لا بأس".



