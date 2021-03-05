Advertisements

وزير الأوقاف يفتتح إدارة الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة مقر إدارة الدعوة الإلكترونية بمسجد “سيدي عبد الرحيم القنائي” بمحافظة قنا.

ووجه الوزير بسرعة إعداد مقر التدريب عن بعد، ومركز الحاسب الآلي للتدريب بمحافظة قنا، كما زودت الوزارة اليوم الجمعة مكتبة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمجموعة من أهم وأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بها، وبخاصة تلك الكتب التي تُعنى ببناء الشخصية والقيم الأخلاقية، والتي تواجه الفكر المتطرف، وتفنيد أباطيل الجماعات الإرهابية والمتطرفة بالحجة والدليل والبرهان الساطع.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بمجال الدعوة الإلكترونية والتدريب عن بعد.

أخبار تهمك

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ يوم

عودة نجم ريال مدريد إلى التدريبات استعدادًا لمواجهة أتلتيكو

منذ ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:46 م

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

01:32 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات