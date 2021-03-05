وزير الأوقاف يفتتح إدارة الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة مقر إدارة الدعوة الإلكترونية بمسجد “سيدي عبد الرحيم القنائي” بمحافظة قنا.



ووجه الوزير بسرعة إعداد مقر التدريب عن بعد، ومركز الحاسب الآلي للتدريب بمحافظة قنا، كما زودت الوزارة اليوم الجمعة مكتبة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمجموعة من أهم وأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بها، وبخاصة تلك الكتب التي تُعنى ببناء الشخصية والقيم الأخلاقية، والتي تواجه الفكر المتطرف، وتفنيد أباطيل الجماعات الإرهابية والمتطرفة بالحجة والدليل والبرهان الساطع.



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بمجال الدعوة الإلكترونية والتدريب عن بعد.