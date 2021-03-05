وفاة يوسف شعبان وتأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 27 فبراير، وحتى اليوم الجمعة 5 مارس 2021





رسالة خطية للسيسي من أمير الكويت



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير الكويتي بالقاهرة، محمد صالح الذويخ.



وونقل الشيخ أحمد الصباح رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات إليه، فضلا عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.



كما ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربي المشترك.



من جانبه، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مهنئا حكومة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، ومؤكدا متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين في شتي الأصعدة، سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.



كما أعرب الرئيس عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة مؤكدا موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.



وشهد اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد في هذا الخصوص على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعيا نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.





وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب



توفيت، يوم السبت الماضي، وفية أحمد العطيفى، أرملة الدكتور صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية منذ اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وتولى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رئاسة الجمهورية عام 1981، عن عمر يناهز 80 عامًا.





السيسي يطلع على مستجدات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.



تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ووجه الرئيس باستكمال جميع جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.



وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية.



كما تم عرض الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات والبيانات الموحدة للدولة، والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، كشبكات نقل البيانات والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإليكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات، فضلا عن مراكز إدارة التشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وكذا تغطية شبكات خدمة المحمول.





السيسي يتابع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.



تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خصوصا في العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما الحي الدبلوماسي، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، ومركز مصر الثقافي الإسلامي.



كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خصوصا مركز النقل المتكامل الذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، وكذلك محطة النقل العام أمام محطة مترو الأنفاق بمنطقة جسر السويس، فضلا عن شبكة الطرق في محيط القاهرة الكبرى، والاستغلال الامثل لمساحات الاراضي علي جانبي المحاور الجديدة التي ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث وتوفير استهلاك الوقود.



ووجه الرئيس باستقدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية، وذلك بالنظر إلى حجم الأعمال الإنشائية الضخم على كل رقعة الجمهورية.





وفاة الفنان يوسف شعبان



توفى يوم الأحد الماضي، الفنان يوسف شعبان، بعد صراع مع المرض بعد إصابته بكورونا.



وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا لإعلان خبر الوفاة،.



وكان يوسف شعبان يصور مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، في دولة لبنان، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا.







مد العمل بمبادرة "شتي في مصر"



قررت وزارتا وزارتا الطيران المدني، والسياحة والآثار، مد تفعيل مبادرة "شتي فى مصر"، استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين التقى بهم وزيرا الطيران المدني، والسياحة والآثار، خلال جولاتهم التفقدية المتتالية بالمطارات المصرية والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية، في إطار الجولات التي يجرياها الوزيران في محافظات مصر.



بدأت المبادرة في 15 يناير الماضي، وكان من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر فبراير، إلا أن قرارا صدر بمد فترة المبادرة حتى 15 مايو المقبل، إذ قررت وزارتا الطيران المدني، والسياحة والآثار، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى 15 مايو المقبل، بدلًا من 28 فبراير الحالي مع الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.





بدء التسجيل بالموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا



انطلق، يوم الأحد الماضي، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا من قبل وزارة الصحة والسكان، حيث حددت الوزارة الفئات المستحقة للحصول على اللقاح بعد الأطقم الطبية التي انتهت الوزارة منها في كافة مستشفياتها ومستشفيات القوات المسلحة وكذلك الجامعية.



وللتسجيل بالموقع، يجب القيام بـ5 خطوات، الخطوة الأولى: يتم الدخول لرابط الموقع الإلكتروني وتسجيل بياناتك كاملة واختيار فئة التطعيم وهي أصحاب أمراض مزمنة أو كبار سن، ويمكنك الدخول على الموقع من هنا.



الخطوة الثانية: تسجيل الاسم رباعي والجنسية والنوع والرقم القومي وتاريخ الميلاد وكذلك تسجيل رقم الهاتف أو الرقم الخاص بتطبيق واتس آب حتى تتمكّن الوزارة من إرسال رسالة لك بموعد ومكان التطعيم في حال اختيارك لتلقي اللقاح.



الخطوة الثالثة: لا بد من تسجيل المحافظة الساكن فيها بدقة لأن الرسالة ستأتي لك بتلقي اللقاح في المحافظة الذي قمت بالتسجيل عليها ولا يجوز تغيرها وكذلك المركز أو الوحدة المخصصة لك.



الخطوة الرابعة: بعد ذلك ترسل التقرير الطبي الخاص بك حتى تتمكن الوزارة من الاطلاع على لتقرير الطبي وتقر بأنك من مستحقي التطعيم.



الخطوة الخامسة: بعد ذلك سترسل الوزارة رسالة نصية على الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله أو رسالة على واتس آب من الموقع بمكان وموعد التلقيح.





انطلاق الحملة القمية ضد شلل الأطفال



أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الأحد الماضي، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز طبي أهالينا بمدينة السلام محافظة القاهرة، والتي استمرت في الفترة من 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021 بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان، نجاح مصر في الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم ("SABIN" أحادي التكافؤ) ضد مرض شلل الأطفال بالرغم من التحديات الحالية التي تواجهها بعض دول العالم في الحصول على هذا النوع من التطعيمات، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونسيف"، في إطار الحرص على استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال.



السيسي يوجه بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.



تناول الاجتماع استعراض تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.



واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجها في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.



كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.











الأوقاف تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح



أعلنت وزارة الأوقاف، يوم الإثنين الماضي، أن صلاة القيام ستقام بإذن الله تعالى فى شهر رمضان، وفق الضوابط الاحترازية فى المساجد التي تقام فيها الجمعة.



وقال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام فى رمضان فى المساجد التى تقام بها الجمعة.



وتضمنت الضوابط التى أقرتها الوزارة من أجل إقامة الصلاة ما يلي:



تقام صلاة القيام في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وتقام الصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، ويتم منع الاعتكاف بالمساجد، ويتم الاستمرار بقرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، تراعى جميع الضوابط القائمة ويتم الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، أثناء الصلاة، ويتم تكثيف عمليات النظافة والتعقيم بشكل مستمر.



وأكدت الوزارة أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام فى تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد.













300 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء الماضي، أن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" الصينىي، وذلك بعد أيام من حصول مصر على 300 ألف جرعة من اللقاح، كهدية مقدمة من جمهورية الصين.



وكشفت وزيرة الصحة والسكان عن موعد البدء فى تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل، مؤكدة أن التطعيم سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة.













واقعة وفاة بن شرقي في امتحان بحقوق سوهاج



حالة من الجدل، شهدتها مصر، نتيجة للواقعة الغريبة التى دارت أحداثها فى كلية الحقوق بجامعة سوهاج، والتى قام فيها أحد أساتذة الكلية بوضع سؤال افترض فيه وفاة نجم كرة القدم المغربى أشرف بن شرقى، المحترف فى صفوف نادى الزمالك.



ففى أول رد فعل على الواقعة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صور الامتحان رافضين ما قام به الأستاذ الجامعى، بافتراض وفاة لاعب الزمالك أشرف بن شرقى، مطالبين بالتحقيق فى الواقعة ومعاقبة واضع الامتحان.



وأكد بيان لوزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، وجه بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط، المنتدب لجامعة سوهاج، لتدريس مقرر "القانون الدولى الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق فى أسرع وقت ممكن، وذلك بسب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية فى سؤال بامتحان مادة القانون الدولى الخاص، الذى أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم الثلاثاء، خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 - 2021 بجامعة سوهاج.



وأضاف البيان أن الوزير أجرى اتصالًا هاتفيًّا باللاعب الذى ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردى الخاطئ، الذى لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمى والجامعى، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لجميع الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكل اللاعبين المحترفين فى بلدهم الثانى مصر.