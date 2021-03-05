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إنبي يدرس الحفاظ على نجم الفريق بسبب إغراءات الأهلي

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدرس مجلس إدارة إنبي، بضرورة  بجدية في تفعيل بند التعاقد مع كريم فؤاد، المعار من النجوم، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأبدت بعض الشخصيات البارزة في إدارة إنبي، إهتماهما بشراء عقد اللاعب من النجوم، ودفع 15 مليون جنيه.

وقال مصدر مقرب من إدارة الفريق البترولي: "إنبي كان سببًا رئيسيًا في ظهور كريم فؤاد بشكل مميز في آخر موسمين".

وأضاف "سيكون من الصعب رحيل اللاعب عن إنبي دون تحقيق أي استفادة مالية".

وتابع المصدر: "ندرس تفعيل عقد شراء اللاعب حتى نتحكم في مصيره خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفتح الباب لبيعه برقم مادي أكبر".

وأرتبط أسم كريم فؤاد  في أكثر من مناسبة بخطوة الانتقال للأهلي، ويرغب بيتسو موسيماني في ضمه منذ انتقالات يناير.

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