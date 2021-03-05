مدرب الأهلي: مواجهة فيتا كلوب لن تكون سهلة

قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏مواجهة فيتا كلوب المقرر لها مساء غد السبت، ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري ‏أبطال إفريقيا، هي في غاية الأهمية لتعويض خسارة الفريق الأخيرة أمام سيمبا في تنزانيا، ‏واستكمال مشواره نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة.‏

وأكد قمصان، أن فيتا كلوب يمتلك عناصر مميزة، ومواجهة الفريقين غدا لن تكون سهلة، لذلك حرص الجهاز الفني على مشاهدة مباريات للفريق الكونغولي والتحضير بشكل جيد ‏للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.‏

وشدد المدرب المساعد بالأهلي على أن الفريق لديه هدف محدد في مباراة فيتا كلوب، وهو ‏تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن المباراة تقام في مصر وقبل السفر ‏لملاقاة فيتا في الكونغو.‏

وأوضح قمصان أن الأهلي لديه غيابات مؤثرة لكن الجهاز الفني لديه الثقة التامة في جميع ‏عناصر الفريق، وأي لاعب يشارك قادر على تعويض أي نقص داخل ‏صفوف الفريق.‏

وأشار المدرب المساعد إلى أن مجموعة الأهلي ـ المجموعة الأولى - تضم فرقا مميزة على ‏الصعيد الفني، وعلى مستوى القدرات والمهارات الفردية للاعبين، وهناك تنافس بين الجميع ‏من أجل تحقيق التأهل إلى ربع النهائي.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي تجاوز خسارة سيمبا، ومواجهة ‏فيتا كلوب هي الأهم، ويسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز والحصول على ثلاث ‏نقاط في غاية الأهمية في مشوار الأهلي بدور المجموعات.‏