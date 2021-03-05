تقرير خاشقجي وزيارة بابا الفاتيكان للعراق.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

رفض عربي للتقرير الأمريكي الخاص بقضية خاشقجي



إغلاق مدينة أوكلاند في نيوزيلندا بسبب كورونا



مظاهرات متواصلة ضد نتنياهو



أمريكا تجيز استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا



الديوان الملكي الأردني يعلن قبول استقالة وزيري الداخلية والعدل



طوارئ في فنلندا بسبب كورونا





مقتل مرشحة لمنصب رئيس بلدية أثناء مراسم جنازة في تايلاند



أعلنت السلطات في تايلاند، الثلاثاء الماضي، مقتل امرأة وإصابة 4 آخرون بالرصاص إثر حادث إطلاق النار وقع أثناء مراسم جنازة في ولاية راتشابوري.



وبحسب مصادر تايلاندية، كانت الضحية مرشحة لمنصب رئيس بلدية في الانتخابات الإقليمية التي ستجري في البلاد في 28 مارس الجاري.



وقالت المصادر، إن الجرحى الثلاثة هم المرشحون الآخرون في نفس الانتخابات والجريح الرابع هو أحد الموظفين المحليين.



يذكر أن حادث إطلاق النار وقع في قاعة للصلاة بأحد معابد الولاية، الأمر الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة، وتم نقل إلى المستشفيات القريبة. وفيما بعد أفادت صحيفة "بانكوك بوست" الإلكترونية بأن المرشحة لمنصب رئيس بلدية، فارابوورن نيامراكسا، توفيت متأثرة بجروحها في المستشفى.



"داعش" يخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في لبنان



قال مصدر أمني لبناني رفيع، إن تنظيم "داعش" الإرهابي كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية في ?لبنان?، وأن الجيش اللبناني أوقف عددا منهم"، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط.



وأضاف المصدر الأمني، أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت عددا من المنتمين إلى هذا التنظيم، وأنهم كانوا في مرحلة الإعداد والتخطيط لاستهداف مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش والقوى الأمنية"، لافتا إلى أن "هذا ما اعترفوا به لدى فرع التحقيق في المديرية، في ضوء قيامهم باستطلاع معظم هذه المواقع".



وأشار المصدر الأمني، إلى أن عدد الموقوفين بلغ 18 شخصا، بينهم 12 سوريا و6 لبنانيين، وأن أحدهم لبناني من أصحاب السوابق وكان أوقف سابقا بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ويعتبر، باعتراف عدد من الموقوفين، "العقل المدبر" الذي يتزعم المجموعة "الداعشية"، بحسب "الشرق الأوسط".



الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية



أدت الحكومة الكويتية الجديدة، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وقد أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسومًا بالموافقة على حكومة جديدة، وتتولى الحكومة الحالية مهمة تسيير الأعمال منذ استقالتها فى يناير بعد أزمة مع البرلمان.



وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رفع أسماء الوزراء في حكومته الجديدة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإقرارها.



مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان



وتحطمت طائرة تجارية في جنوب السودان بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي، حيث كانت متجهة إلى العاصمة جوبا.



أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية



وافق وزراء الخارجية العرب، الأربعاء الماضي، على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لفترة جديدة.



وقال مصدر دبلوماسي عربي إن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط.



وجاءت الموافقة خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.



زيارة بابا الفاتيكان للعراق



وصل البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها "واجب نحو أرض عانت الكثير".



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال البابا في كلمة للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى بغداد: "أنا سعيد بمعاودة السفر.. الرحلة اليوم معي هي واجب نحو أرض عانت الكثير منذ سنوات. شكرا على مشاركتي هذه الرحلة".



وشدد البابا فرنسيس على التزامه بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، قائلا: "سألتزم بالإجراءات ولن أتمكن من مصافحتكم".



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في استقبال البابا في مطار بغداد.



ونشر العراق آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن لحماية البابا خلال الزيارة التي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 27 فبراير 2021، وحتى اليوم الجمعة 5 مارس 2021:ردود فعل غاضبة، أبدتها الدول العربية، التي رفضت التقرير الأمريكي بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي استند إلى استنتاجات مغلوطة وليست أدلة واضحة حول تلك القضية.أول رد سعوديبعد صدور التقرير الأمريكي، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا قالت فيه إنها "تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله".وأضاف البيان السعودي: "تشير (وزارة الخارجية) إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".وتابع البيان: "تؤكد (وزارة الخارجية) على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامُ قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي رحمه الله".وأضاف البيان: "إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أى أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".وأكدت وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارا قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية.وتوالت ردود الفعل العربية المؤيدة للسعودية، ولبيان خارجيتها، والمنددة بالتقرير الأمريكي الذي لم يستند إلى أدلة وحقائق.قررت السلطات في نيوزيلندا، السبت الماضي، إعادة فرض الإغلاق على أكبر مدينة في البلاد، بعد الكشف عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأعلنت رئيسة الوزراء في نيوزيلندا جاسيندا أردرن، عن إجراءات خاصة بمدينة اوكلاند، بعد الإعلان عن حالة الإصابة، مضيفة: "إنه أمر محبط وأنا أعلم أنه كذلك".وفي 14 فبراير الجاري، تم فرض إغلاق على مدينة أوكلاند، بعد العثور على ثلاث حالات إصابة بالفيروس بها، وتم تخفيف القيود بعد ذلك بثلاثة أيام.احتشد المتظاهرون المناهضون لنتنياهو في أنحاء إسرائيل للأسبوع السادس والثلاثين من المظاهرات الحاشدة ضد رئيس الوزراء بسبب لائحة اتهامه بتهم الفساد والتعامل مع جائحة فيروس كورونا.وتجري المظاهرات الرئيسية خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس المحتلة ومنزل نتنياهو الخاص في مدينة قيصرية الساحلية.تجمع عدة مئات من المتظاهرين، كما وقعت احتجاجات أصغر عند مفترقات الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد.وقالت الشرطة في هرتسليا إنها اعتقلت مشتبها به يبلغ من العمر 18 عاما بزعم قيامه برش متظاهر بالغاز المسيل للدموع، وهي المرة الثالثة عشرة التي يحدث فيها هذا منذ بدء الاحتجاجات، وفقا لصحيفة هآرتس اليومية.أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد الماضي، إجازة استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا للبالغين، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.أعلن الديوان الملكي الأردني، الأحد الماضي، قبول استقالة وزيري الداخلية والعدل من منصبيهما.وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قد طلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما من الحكومة، لمخالفتهما أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا.قررت الحكومة الفنلندية، الإثنين الماضي، إعلان حالة الطوارئ فى البلاد بسبب الارتفاع الخطير فى أعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد وهي خطوة من شأنها أن تؤدي لإغلاق المدارس وتقييد الحركة بين المناطق للحد من انتشار الوباء.وقالت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا خلال مؤتمر صحفي: إن " الحكومة ترى أنه من الضروري أن يكون التواصل بين الأفراد أقل. كل شخص لديه الآن فرصة للتأثير على الوضع".يشار إلى أن العديد من المناطق الفنلندية شهدت ارتفاعا سريعا في إصابات الفيروس التاجي خلال الأسبوعين الماضيين.