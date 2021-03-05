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بشرى ساره لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواصل ريال مدريد، اليوم الجمعة، استعداداه لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد في الديربي، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة 26 من الليجا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تدرب اليوم مع بقية المجموعة، ويستهدف المشاركة أساسيًا في المباراة.

وتابعت الصحيفة: "المدرب زيدان سيكون صاحب الكلمة الأخيرة، حيث لا يُخاطر عادة مع اللاعبين العائدين من الإصابة، ولكن نظرًا لأهمية المباراة في الصراع على لقب الليجا يمكن أن يغير زيدان استراتيجيته".


وتشمل قائمة المصابون في ريال مدريد سيرجيو راموس، إيدين هازارد، داني كارفاخال، وماريانو دياز ويجرون عمليات التعافي، وبدأ المران اليوم بتدريبات الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ والعمل التكيتيكي، وانتهى بمباراة مُصغرة بين اللاعبين.

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