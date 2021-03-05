بشرى ساره لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو

يواصل ريال مدريد، اليوم الجمعة، استعداداه لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد في الديربي، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة 26 من الليجا.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تدرب اليوم مع بقية المجموعة، ويستهدف المشاركة أساسيًا في المباراة.





وتابعت الصحيفة: "المدرب زيدان سيكون صاحب الكلمة الأخيرة، حيث لا يُخاطر عادة مع اللاعبين العائدين من الإصابة، ولكن نظرًا لأهمية المباراة في الصراع على لقب الليجا يمكن أن يغير زيدان استراتيجيته".







