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تعرف على موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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 أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز، من الجولة الخامسة عشر، حتي الجولة الحادية والعشرين.

حيث تم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدورين الأول والثاني، حيث ستقام المباراة الأولى خلال شهر رمضان المبارك في إبريل المقبل، والثانية خلال شهر مايو.

ومن المقرر أن تقام مباراة الدور الأول والمؤجلة من الجولة الرابعة، بين الزمالك والأهلي يوم 18 أبريل المقبل، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب القاهرة الدولي.

في حين مباراة الدور الثاني ستقام في الجولة الحادية والعشرين، يوم 10 مايو القادم، على ملعب القاهرة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فقط.

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