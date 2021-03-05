المركز القومي للترجمة يكرم الدكتورة منيرة كروان في احتفال اليوم العالمي للمرأة





يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الأستاذة الدكتورة كرمة سامي باليوم العالمي للمرأة ،وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين المقبل بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.





ويكرم المركز هذا العام واحدة من أهم وأبرز أساتذة الدراسات اليونانية واللاتينية في مصر وهي الدكتورة منيرة كروان .





تخرجت الأستاذة الدكتورة منيرة عبد المنعم كروان بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بجامعة القاهرة عام 1973،ثم حصلت على درجة الماجستير عن رسالة بعنوان "الفكر السياسي في مسرح أرستوفانيس" ثم حصلت على درجة الدكتوراه عن رسالة بعنوان "العالم الآخر في المسرح الإغريقي" .





تولت رئاسة مجلس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة في العام 2009.





لها عددا كبيرًا من الترجمات ،نذكر منها :مسرحيات سوفوكليس:"أنتيجوني"،"إليكترا"،"أوديب ملكًا"،"نساء تراخيس".و أيضًا من مسرحيات يوريبيديس :"ميديا"،"الطرواديات " ،"المستجيرات"،"الفينيقيات "،"أفيجينيا في أوليس"،"ريسوس" ...كما قامت بترجمة عددًا من مسرحيات أيسخيلوس نذكر منها:"حاملات القرابين"،"الصافحات ".





وللمترجمة الكبيرة ترجمات عديدة أخرى لمؤلفات من اللغة الانجليزية إلى العربية نذكر منها:"أثينا السوداء"،"اللغة والأسطورة"،"الحسد والإغريق"،"موسوعة النقد الأدبي الكلاسيكي".، كما شاركت في ترجمة ملحمة الإلياذة عن اليونانية.



