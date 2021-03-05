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وصول أولى رحلات شركة Hi Sky من مولدوفيا لمطار الغردقة الدولى

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل اليوم مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة Hi Sky القادمة من مولدوفيا وعلى متنها ١٢٠ راكبًا ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا الي مدينة الغردقة. حيث تم إستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع بالمطار ات عند استقبال الرحلة للمرة الأولى.

وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية إستئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

كما قامت العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الإجتماعى كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء اجراءات الوصول.

وتتخذ سلطات مطار الغردقة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار،  بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار الغردقة.
وصول أولى رحلات شركة Hi Sky من مولدوفيا لمطار الغردقة الدولى
وصول أولى رحلات شركة Hi Sky من مولدوفيا لمطار الغردقة الدولى
وصول أولى رحلات شركة Hi Sky من مولدوفيا لمطار الغردقة الدولى
وصول أولى رحلات شركة Hi Sky من مولدوفيا لمطار الغردقة الدولى
وصول أولى رحلات شركة Hi Sky من مولدوفيا لمطار الغردقة الدولى
وصول أولى رحلات شركة Hi Sky من مولدوفيا لمطار الغردقة الدولى
وصول أولى رحلات شركة Hi Sky من مولدوفيا لمطار الغردقة الدولى
وصول أولى رحلات شركة Hi Sky من مولدوفيا لمطار الغردقة الدولى
وصول أولى رحلات شركة Hi Sky من مولدوفيا لمطار الغردقة الدولى
وصول أولى رحلات شركة Hi Sky من مولدوفيا لمطار الغردقة الدولى

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