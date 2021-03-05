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تشكيل فريقى الاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
إسلام عوده
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كتب إسلام أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم. 
وجاء التشكيل كالآتى : 
حراسة المرمى: محمد صبحى . 
خط الدفاع : خالد الغندور ، عبد الغنى محمد ، داميون لوى ، السيد سالم. 
خط الوسط : أحمد نبيل مانجا ، فوزى الحناوى ، رزاق سيسيه، عمار حمدى. 
خط الهجوم: ايمانويل اوكوى ، روماريو. 
واستقر أحمد كشرى المدير الفنى للانتاج الحربى على التشكيل الآتى 
حراسة المرمى : محمد عصام
خط الدفاع : محمد طارق ، محمد بازوكا ، محمد تاحا ، أحمد على . 
خط الوسط : حميد ماو ، عبد الرحمن اللمبى ، غنام محمد ، مصطفى البدرى . 
خط الهجوم : أمادو انيامى ، محمد فييرا .
 
ويحتل نادى الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 18 نقطة بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط . 

وتعتبر هذه المباراة هى الرسمية الأولى لأحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى .

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