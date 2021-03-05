قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا









يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة هامة مساء غدًا أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي المقرر في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي.





وينتظر جماهير النادي الأهلي أن يتم نقل مباراة الأهلي على إحدى القنوات المفتوحة من أجل متابعة المباراة الهامة في مشوار الفريق الأحمر بدوري المجموعات من البطولة الإفريقية.



