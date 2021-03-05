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مصر تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية، منذ قليل، أعربت فيه عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي
في تصعيدها وهجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وقالت الخارجية إن مصر تشدد مُجددًا على رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالشقيقة السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومن تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

كما تُعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.

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