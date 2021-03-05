كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1580 مواطنًا ببني سويف (صور)



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم، عن توقيع الكشف الطبي والفحص المعملي وتوفير العلاج لـ1580 مواطنًا "بالمجان" ضمن قافلة طبية، نفذتها مديرية الصحة بالمحافظة، على مدار يومين، بقرية "نزلة البرقي" التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة.



وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، في بيان له، على إنتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.



وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.



تقرير القافلة



وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية نزلة البرقي مركز الفشن على مدار يومي"الأربعاء والخميس الماضيين" مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات، هي: الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والأسنان والنساء والرمد والأسنان والجلدية وتنظيم الأسرة.



المترددين على القافلة



وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم تنفيذ الحملة وسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1580 مريضا وصرف العلاج لهم "بالمجان" إضافة إلى الفحوصات المعملية والإشعة وموجات فوق صوتية، وإستصدار قرارات علاج على نفقة دولة، وتحويل عددًا من المرضى للمستشفيات لإستكمال العلاج.



ندوات تثقيف صحي



وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي، تضمنت بعض الموضوعات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس كورونا المستجد والسعار وأنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا" والامراض الغير معدية "الضغط والسكر والسمنة" أورام الصدر، وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.



صحة بني سويف



وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

