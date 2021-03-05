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عاجل.. مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها إلى المغرب

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا بالمغرب، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة المغرب فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت مصر للطيران، عملائها الذين لديهم حجوزات إلى كازابلانكا ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أى محمول أو 090070000 من أى خط أرضى لتعديل حجوزاتهم.

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استقبل اليوم مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة Hi Sky القادمة من مولدوفيا وعلى متنها ١٢٠ راكبًا ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا الي مدينة الغردقة.حيث تم إستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع بالمطار ات عند استقبال الرحلة للمرة الأولى.

وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية إستئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

كما قامت العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الإجتماعى كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء اجراءات الوصول.

وتتخذ سلطات مطار الغردقة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار،  بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار الغردقة.

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