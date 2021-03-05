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بورتو يعود للصدارة وسقوط زد وبتروجت في جولة مثيرة بالقسم الثاني

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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نجح فريق بورتو في العودة لصدارة مجموعة القاهرة بالقسم الثاني عقب تحقيق فوزا غاليا ومثيرا على حساب فريق منتخب السويس في إفتتاح الدور الثاني للمسابقة.

جاء هدف بورتو الوحيد في الشوط الثاني عن طريق محمود صالح، ليرتفع رصيد فريقة إلى 29 نقطة .

وحقق فريق النصر فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين دون مقابل، سجلهما أحمد الصعيدي في الشوط الأول وحسام جلال في الدقيقة الأخيرة للشوط الثاني.

وتعادل النجوم مع المريخ 1-1 في موقعة ساخنة شهدت تقدم النجوم عن طريق محمد حسن ميدو من ركلة جزاء وقبل ختام الشوط الأول تعادلأحمد حمزة للفريق البورسعيدي.

وفاز كوكاكولا على حساب بتروجت بهدف دون رد عن طريق أحمد سعيد بندق في الدقيقة 85 .

وحقق القناة فوزا غاليا على حساب زد بهدف للاعب محمد علي في الشوط الأول.

وتعادل سرس الليان مع جمهورية شبين 2-2 شهد الشوط الأول تعادل الفريقان 1-1 تقدم سرس عن طريق حسام أبو العزم "جريشة" وتعادل مصطفى هاني للجمهورية.

وفي الشوط الثاني تقدم سيد شعبان لشبين بضربة رأس من ركنية، وتعادل أحمد جمال للسرس من ركلة حرة .

وتعادل السكة الحديد مع الترسانة بدون أهداف، ويقام الأحد المقبل لقاء طنطا مع الزرقا في ختام تلك الجولة .

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 29 نقطة
2- الداخلية 28 نقطة
3- الترسانة 27 نقطة
4- كوكاكولا 26 نقطة
5- المريخ 23 نقطة
6- منتخب السويس 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- زد افى سي 20 نقطة
9- النصر 19 نقطة
10- النجوم 19 نقطة
11- ج شبين 19 نقطة
12- السكة الحديد 18 نقطة
13- سرس الليان 18 نقطة
14- بتروجيت 16 نقطة
15- الزرقا 13 نقطة
16- طنطا 12 نقطة

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