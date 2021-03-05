ضبط مطبعة غير مرخصة بالقليوبية

ضبطت مديرية أمن القليوبية، مطبعة غير مرخصة، وبداخلها كمية من الكتب الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، بدون تفويضات، أخطرت النيابة فتولت التحقيق.



وردت معلومات للواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تفيد قيام صاحب مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، بإدارة المطبعة بدون ترخيص، واتخاذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويضات أو أذون كتابية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط صاحب المطبعة وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على كمية من الكتب الدراسية لمواد دراسية منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل تعليمية مختلفة - نماذج امتحانات منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل دراسية مختلفة بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامي.