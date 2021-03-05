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"البترول" تناشد العاملين بها عدم نشر بياناتهم الشخصية على "فيسبوك"

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:20 م
طارق الملا - وزير البترول
طارق الملا - وزير البترول
الفجر الاقتصادي
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ناشدت وزارة البترول العاملين بها، عدم الانسياق وراء أحد جروبات التواصل الاجتماعى على موقع فيس بوك، التى تتداول منشورات تطلب من العاملين الإدلاء ببيانات شخصية ووظيفية تخصهم فى نموذج لجمع البيانات؛ تجنبًا لاستغلال هذه البيانات بشكل خاطئ ويعرض البيانات الخاصة للعاملين للتداول والاستغلال من جهات غير معلومة. 
 
وأكدت وزارة البترول، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن هذه المنشورات مجهولة المصدر ليس للوزارة أى صلة بها، كما أكدت عدم مسئوليتها عما ورد بها، وتحذر من استخدام الشعار الخاص بالوزارة فى أى منشورات غير صادرة عنها، وأنها تحتفظ بحقها القانونى فى ملاحقة مثل هذه المجموعات والصفحات مجهولة المصدر.
 

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